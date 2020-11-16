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  4. Milli Takımda şok! Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

Milli Takımda şok! Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.

Milli Takımda şok! Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

Milli Takımların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu olmadı işte cengiz be zeki çok etkili oyunculardı işimiZ iyice zora girdi
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