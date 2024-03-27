Milli Takımdan EURO 2024 öncesi tatsız prova! Avusturya karşısında sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrıldık

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. İki takımın da ofansif bir oyun tarzı ortaya koyduğu mücadeleye Avusturya 6-1 kazandı.

BASİT HATALAR GOLLERİ GETİRDİ

Avusturya'nın attığı üç golde de savunma hatalarımız dikkat çekti. Rakibimizin gollerini Xaver Schlager, Baumgartner, Entrup ve Michael Gregoritsch(3) kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin 25. dakikasında penaltı kazanan millilerimizde topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu golü attı.

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIMDA İKİNCİ KEZ 11’DE

İspanya La Liga’da Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Arda Güler, milli takım kariyerinde ikinci kez bir maça 11’de başladı. Arda, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda 16 Haziran 2023 tarihindeki Letonya mücadelesiyle ay-yıldızlı formayı 11’de ilk defa sırtına geçirmişti.

Arda, ayrıca Avusturya müsabakasıyla birlikte altıncı kez A Milli Futbol Takımı için mücadele etti.

MERİH DEMİRAL 5 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Ay-yıldızlı takımda Merih Demiral, yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç sonra 11’de kırmızı-beyazlı formayı giydi. Son olarak Euro 2024 Elemeleri D Grubu’nda 8 Eylül 2023 tarihinde oynanan Ermenistan karşılaşmasına 11’de başlayan Merih, söz konusu mücadeleden dört gün sonra Japonya maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Avrupa şampiyonası elemelerinde Hırvatistan, Letonya, Galler müsabakalarını kaçırırken, Almanya ve Macaristan’la oynanan hazırlık maçlarını kaçırdı.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı’nı, Türk taraftarlar da yalnız bırakmadı. Farklı ülke ve şehirlerden Viyana’ya gelen çok sayıda Türk futbolsever, Ernst Happel Stadyumu’nda kırmızı-beyazlı takıma destek verdi.





