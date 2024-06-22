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  4. Milli takımımıza 2 ödül birden! İlk haftanın en güzel iki golü ay-yıldızlılardan

Milli takımımıza 2 ödül birden! İlk haftanın en güzel iki golü ay-yıldızlılardan

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.06.2024 17:02
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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçların ardından en güzel goller seçildi. Ay-Yıldızlılar'da Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol en güzel gol seçilirken, Arda Güler'in golü en güzel 3'ncü gol seçildi. İşte detaylar...

Milli takımımıza 2 ödül birden! İlk haftanın en güzel iki golü ay-yıldızlılardan

Milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takım'ın 3-1 kazandığı Gürcistan maçında attığı gol, EURO2024 ilk maçlarının en güzel golü seçildi.

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UEFA'dan yapılan açıklamada haftanın golü Mert Müldür'ün attığı gol seçilirken, adaylar arasında yer alan Arda Güler'in golü ise Romanyalı futbolcu Stanciu'nun Ukrayna'ya attığı golün arkasında üçüncü sırada yer aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre EURO 2024'te ilk haftanın en iyi 4 golü şu şekilde sıralandı;

1- Mert Müldür (Türkiye - Gürcistan)
2- Nicolae Stanciu (Romanya - Ukrayna)
3- Arda Güler (Türkiye - Gürcistan)
4- Nicolo Barella (İtalya - Arnavutluk

Euro 2024 Canlı Skor


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