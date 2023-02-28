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Milli Takımın değişilmez oyuncusu Tuğba Şenoğlu İvegin, bir sonraki durağını açıkladı!

28.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Milli Voleybol takımının değişilmez isimlerinden Tuğba Şenoğlu İvegin, kariyerinin bir sonraki durağını resmen duyurdu. Japonya'da Kurobe AquaFairies forması giyen yıldız oyuncu hayranlarıyla bu müjdeyi paylaştı.

Milli Takımın değişilmez oyuncusu Tuğba Şenoğlu İvegin, bir sonraki durağını açıkladı!

Filenin Sultanları'nın Japon ekibi Kurobe AquaFairies takımında forma giyen yıldızı Tuğba Şenoğlu, verdiği röportajda bir sonraki durağı hakkında bilgiler verdi.

"BİR SONRAKİ DURAĞIM İTALYA OLACAKTIR"

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Milli sporcu Scoreboard dergisine konuşan Şenoğlu, "Kariyerimin bir noktasında İtalya olacaktır; en azından ben öyle hissediyorum. Pek çok opsiyon arasından Japonya’yı tercih etmemin bir sürü nedeni var. Tek başıma karar vermedim. Menajerim, ailem hep birlikte oturup artısını eksisini konuştuk. Takımımın bana karşı ilgisi, oyunumu geliştirmek ve kendime yatırım yapmam için bana tanınan olanaklar bu tercihin ana sebeplerinden oldu" dedi.

VAKIFBANK İLE TARİH YAZDI

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Vakıfbank'ta sergilediği performansla milli takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Tuğba Şenoğlu, Vakıfbank formasıyla birçok zafer elde etti. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Dünya Kulüpler şampiyonluğu, 4 lig şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Kupası, 3 Kupa Voley kupası kazandı.

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Voleybol Tuğba Şenoğlu türkiye milli voleybol takımı

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