Milli takımın İspanya maçında yediği 6 gol sonrası Okan Buruk'tan yeni öğrencisi Uğurcan Çakır ile özel görüşme!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da oynanan karşılaşmada milliler sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Skor tabelası aleyhte olmasına rağmen kalesinde 6 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, maç boyunca en fazla mücadele eden isimlerden biri olarak dikkat çekti.

"EN ÇOK MÜCADELE EDEN OYUNCULARDAN BİRİYDİN"

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni transferi olan Uğurcan'a sahip çıkan Okan Buruk, öğrencisine destek mesajı verdi.

Başarılı çalıştırıcının, milli file bekçisine, "Böyle maçlar her kalecinin kariyerinde olabilir. Önemli olan pes etmemek. Sen bugün skor ne olursa olsun en çok mücadele eden oyunculardan biriydin. Taraftarın ve takım arkadaşlarının güvenini kaybetmedin. Galatasaray'da çok daha iyi maçlar oynayacak, Avrupa'da ses getireceksin." dediği öğrenildi.

"SANA GÜVENİMİZ TAM"

Buruk'un ayrıca öğrencisine, özellikle Galatasaray kariyerine yeni başladığı bu dönemde moralini yüksek tutması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Tecrübeli hocanın, "Sana güvenimiz tam. Bu tür maçlar seni daha da güçlü yapacak. Galatasaray'da birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." sözleriyle oyuncusunu motive ettiği kaydedildi.