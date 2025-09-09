SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Milli takımın İspanya maçında yediği 6 gol sonrası Okan Buruk'tan yeni öğrencisi Uğurcan Çakır ile özel görüşme!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan milli takımın kalesini koruyan Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır ile Okan Buruk bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Milli takımın İspanya maçında yediği 6 gol sonrası Okan Buruk'tan yeni öğrencisi Uğurcan Çakır ile özel görüşme!
Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da oynanan karşılaşmada milliler sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Skor tabelası aleyhte olmasına rağmen kalesinde 6 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, maç boyunca en fazla mücadele eden isimlerden biri olarak dikkat çekti.

"EN ÇOK MÜCADELE EDEN OYUNCULARDAN BİRİYDİN"

Milli takımın İspanya maçında yediği 6 gol sonrası Okan Buruk tan yeni öğrencisi Uğurcan Çakır ile özel görüşme! 1

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni transferi olan Uğurcan'a sahip çıkan Okan Buruk, öğrencisine destek mesajı verdi.

Başarılı çalıştırıcının, milli file bekçisine, "Böyle maçlar her kalecinin kariyerinde olabilir. Önemli olan pes etmemek. Sen bugün skor ne olursa olsun en çok mücadele eden oyunculardan biriydin. Taraftarın ve takım arkadaşlarının güvenini kaybetmedin. Galatasaray'da çok daha iyi maçlar oynayacak, Avrupa'da ses getireceksin." dediği öğrenildi.

"SANA GÜVENİMİZ TAM"

Milli takımın İspanya maçında yediği 6 gol sonrası Okan Buruk tan yeni öğrencisi Uğurcan Çakır ile özel görüşme! 2

Buruk'un ayrıca öğrencisine, özellikle Galatasaray kariyerine yeni başladığı bu dönemde moralini yüksek tutması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Tecrübeli hocanın, "Sana güvenimiz tam. Bu tür maçlar seni daha da güçlü yapacak. Galatasaray'da birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." sözleriyle oyuncusunu motive ettiği kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı...Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Suarez'den bir skandal daha! Bu kez rakip hocaya tükürdüSuarez'den bir skandal daha! Bu kez rakip hocaya tükürdü
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Uğurcan Çakır son dakika galatasaray milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.