Milli takımın yeni hocası belli oluyor! Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından Montella ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın göreve getirileceği öğrenildi. İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve bunun hazırlıklarının bitmek üzere olduğu ifade edildi.

MONTELLA'NIN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Montella'nın ekibine Türk antrenör koymak isteyen TFF yönetimi, bu konuyu Montella ile paylaştı ve olumlu cevap aldı. Teknik ekipte en az 2 Türk hocanın bulunmasını isteyen Mehmet Büyükekşi'nin ekibi İtalyan hocayla anlaşmaya vardı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Montella, sözleşmesi bittikten sonra Adana temsilcisinden yıllık 2 milyon 750 bin euro istemiş ve bu talebi Murat Sancak tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bu sebeple Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemişti.

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