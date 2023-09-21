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  4. Milli takımın yeni hocası belli oluyor! Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından Montella ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı

Milli takımın yeni hocası belli oluyor! Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından Montella ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı

21.09.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin kısa süre içinde resmen başlaması bekleniyor. Vincenzo Montella'nın ekibinde iki Türk yardımcısının olacağı ve İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenildi.

Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın göreve getirileceği öğrenildi. İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve bunun hazırlıklarının bitmek üzere olduğu ifade edildi.

MONTELLA'NIN YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Montella'nın ekibine Türk antrenör koymak isteyen TFF yönetimi, bu konuyu Montella ile paylaştı ve olumlu cevap aldı. Teknik ekipte en az 2 Türk hocanın bulunmasını isteyen Mehmet Büyükekşi'nin ekibi İtalyan hocayla anlaşmaya vardı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

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Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Montella, sözleşmesi bittikten sonra Adana temsilcisinden yıllık 2 milyon 750 bin euro istemiş ve bu talebi Murat Sancak tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bu sebeple Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemişti.

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