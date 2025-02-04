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Milli takımın yıldızı Süper Lig devine transfer oluyor! Kısa sürede ikna edildi, Valencia ile görüşmelerde sona gelindi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2025 16:44
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Valencia'da bulunan milli stoper Cenk Özkaçar için girişimlerde bulunduğu öğrenilen Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı.

Milli takımın yıldızı Süper Lig devine transfer oluyor! Kısa sürede ikna edildi, Valencia ile görüşmelerde sona gelindi
Cenk Özkacar

Cenk Özkacar

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Valladolid
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Cenk Özkaçar iddiası ortaya atıldı.

VALLADOLID'DE KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR

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Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor. Valladolid'in performansından memnun kalmadığı Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ ANLAŞIRSA TRANSFER BİTECEK

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Valencia ile görüşmeler yapan Beşiktaş'ın pazarlıklara başladığı öğrenildi. İspanyol kulübünün tek şartının, Cenk Özkaçar'ın maaşının tamamının Beşiktaş tarafından ödenmesi oldu. Siyah-beyazlılar bu konu hakkında bilgi alışverişi yapıyor. Stoper ve sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

Cenk Özkaçar'ın Beşiktaş'a Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Evet, transfer gerçekleşir
Hayır, olmayacak
Cenk takıma büyük katkı sağlar

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