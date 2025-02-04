Milli takımın yıldızı Süper Lig devine transfer oluyor! Kısa sürede ikna edildi, Valencia ile görüşmelerde sona gelindi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Cenk Özkaçar iddiası ortaya atıldı.

VALLADOLID'DE KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYOR

Beşiktaş bonservisi Valencia'da bulunan ve Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar ile ilgileniyor. Valladolid'in performansından memnun kalmadığı Cenk'i Valencia'ya geri göndermek istediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ ANLAŞIRSA TRANSFER BİTECEK

Valencia ile görüşmeler yapan Beşiktaş'ın pazarlıklara başladığı öğrenildi. İspanyol kulübünün tek şartının, Cenk Özkaçar'ın maaşının tamamının Beşiktaş tarafından ödenmesi oldu. Siyah-beyazlılar bu konu hakkında bilgi alışverişi yapıyor. Stoper ve sol bekte de forma giyebilen Cenk'in Valencia ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.