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  4. Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

İlbank Spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ı kadrosuna kattı.

Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İrem Yaman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda İlbank Spor Kulübü adına mücadele edeceğini belirtti.

İlbank'tan yapılan açıklamada ise "İlbank Spor Kulübü altyapısında yetişen dünya şampiyonu İrem Yaman yuvaya geri döndü" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İlbank Spor Kulübü İrem Yaman tekvando

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