Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İrem Yaman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda İlbank Spor Kulübü adına mücadele edeceğini belirtti.
İlbank'tan yapılan açıklamada ise "İlbank Spor Kulübü altyapısında yetişen dünya şampiyonu İrem Yaman yuvaya geri döndü" ifadesi kullanıldı.
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