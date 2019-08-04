Milli tenisçi Pemra Özgen ikinci oldu

İngiltere'nin Woking kentinde düzenlenen organizasyonda Pemra Özgen, tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Lesley Kerkhove ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Pemra, ikincilikle yetindi.
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