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Milli tenisçi Pemra Özgen ikinci oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Pemra Özgen, 25 bin dolar ödüllü Foxhills Turnuvası'nda ikinci oldu.

Milli tenisçi Pemra Özgen ikinci oldu

İngiltere'nin Woking kentinde düzenlenen organizasyonda Pemra Özgen, tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Lesley Kerkhove ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Pemra, ikincilikle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
Pemra Özgen Foxhills Turnuvası İngiltere Woking

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