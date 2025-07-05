Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'a 3. turda veda ederek turnuvadan elendi...

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası 3'üncü Tur karşılaşmasında Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez, teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar 3'üncü turunda dünya 18 numarası Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova ile karşı karşıya geldi. Milli tenisçi, 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İLK TÜRK TENİSÇİ OLDU

Öte yandan 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 75 yıl sonra Grand Slam turnuvalarında 3'üncü turu gören ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır