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  4. Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.11.2024 08:43
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcumuz, WTA sıralamasında ilk 100'e de merhaba dedi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı!

WTA Merida Açık finalinde milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.

İlk setin dördüncü oyunundan itibaren hakimiyeti eline alan Zeynep, üst üste 3 ace aldığı oyunda durumu 2-2'ye getirdi.

Ann Li'nin basit hatalar yaptığın beşinci oyunda servis kırarak öne geçen milli tenisçimiz, birçok kez geriye düştüğü altıncı oyunda ise kararlılık sergileyerek galip çıktı ve 4-2 öne geçti. Ann Li'nin gardını düşüren Zeynep, ABD'linin basit hatalarla geriye düştüğü sekizinci oyunu da alarak ilk seti 6-2 kazandı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu ve Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı.

Milli sporcumuz, Kadınlar Tenis Turnuvası (WTA) sıralamasında ilk 100'e de merhaba dedi.

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Tenis
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