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Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, çocuğu ile birlikte trafik kazası geçirdi

09.11.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil, Aksaray'da hafif ticari araçla çarpıştı. Kılıçlı ve araçtaki kızı kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kuzeyboru forması giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kılıçlı idaresindeki 34 SK 9016 plakalı otomobil, Makas Kavşağı'nda, Ali A'nın (49) kullandığı 68 AL 356 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali A. ile yanındaki Önal K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kılıçlı ve araçtaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.

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