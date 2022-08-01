Milli voleybolcu Hande Baladın derin bacak dekolteli elbisesiyle mest etti! "Bu güzellik şaka mı?"

Milli voleybolcu Hande Baladın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan başarılı sporcu son olarak derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği poz takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Milli voleybolcu Hande Baladın, spordaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Son olarak parıltılı elbisesiyle derin bacak dekolteli pozlarını paylaşan güzel voleybolcu güzelliğiyle büyüledi.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Baladın'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinden bazıları güzel voleybolcunun pozlarına, "Bu güzellik şaka mı?" ve "Yine harikasın" şeklinde yorumlarda bulundu.





