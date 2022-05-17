Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın basketbolcu aşkı! Sosyal medyada paylaştı

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı. Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'ın yıldızı Hande Baladın kariyerinde yaşadığı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor.

CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyon olmuştu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.



Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor.



Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, özel hayatıyla da oldukça merak edilen bir isim.

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.



Samimi pozlar veren ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme oturdu.



