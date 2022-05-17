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  4. Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın basketbolcu aşkı! Sosyal medyada paylaştı

Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın basketbolcu aşkı! Sosyal medyada paylaştı

17.05.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı.

Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın basketbolcu aşkı! Sosyal medyada paylaştı

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı. Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'ın yıldızı Hande Baladın kariyerinde yaşadığı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor.

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CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyon olmuştu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.

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Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor.
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Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, özel hayatıyla da oldukça merak edilen bir isim.

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Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
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Samimi pozlar veren ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme oturdu.


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