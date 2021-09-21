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Milli voleybolcu Meryem Boz yeni yetenekler yetiştirecek

21.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Boz Spor Akademi, 25 Eylül Cumartesi günü Eskişehir'de faaliyetlerine başlayacak

İSTANBUL (AA) - Milli voleybolcu Meryem Boz, adını taşıyan akademiyle yeni yetenekler yetiştirecek.

Meryem Boz, Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski voleybolcu Gözde Yorgun, eski milli voleybolcu Merve Gülaç ile eski milli hentbolcu, spor eğitmeni ve Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Güneş Viter'in ortaklaşa kurduğu Meryem Boz Spor Akademi, 25 Eylül Cumartesi günü TED Eskişehir Koleji'nde faaliyetlerine başlayacak.

Milli oyuncu, kariyeri boyunca oynadığı kulüp takımların yanı sıra milli takımlarda yaşadığı birçok şampiyonluk ve müsabaka deneyimini Meryem Boz Spor Akademi aracılığı ile sporcu adaylarına aktarmaya çalışacak.

Meryem Boz, yalnızca saha içerisinde kalmayıp, genç sporcu adaylarının iyi birer sporcu olması kadar saha dışında da iyi birer insan olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durup, sağlıklı ve umut dolu bireylerin yetişmesi, akademi içerisinde yer alacak genç kızların kişisel gelişimlerini tamamlamaları için farklı program çalışmalarıyla hem sporculara hem de ailelerine dokunmayı hedeflediğini dile getirdi.

Adını verdiği akademinin faaliyetlerine başlayacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu kaydeden Meryem Boz, akademi ile birlikte yalnızca Eskişehir’de kalmayacaklarını, zaman içerisinde geliştirmeyi hedefledikleri yeni projeler ile birlikte Türkiye'nin çok farklı noktalarında yapacakları kamplar, spor okulları ve sosyal sorumluluk projeleri ile daha çok genç kıza ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

6-16 yaş arasındaki kız çocukları için düzenlenecek olan akademi programı için kayıtlar 20 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Akademinin resmi açılışı ise 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te TED Eskişehir Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Eskişehir Meryem Boz

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