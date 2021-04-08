Milli yıldız Bünyamin Balcı, Strasbourg’un radarında

Süper Lig’de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor’un savunma oyuncusu Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 20 yaşındaki oyuncuyu son iki lig maçında izlemek için gözlemci gönderdi. Strasbourg kulübünün scoutları oyuncunun da temsilciliğini yapan Yiğit Oruç ile birlikte Antalyaspor’un hem MKE Ankaragücü, hem de Demir Grup Sivasspor maçlarını izleyerek 20 yaşındaki sağ bek için notlar aldı.

Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

KAYNAK: DHA





