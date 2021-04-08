SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Milli yıldız Bünyamin Balcı, Strasbourg’un radarında

Milli yıldız Bünyamin Balcı, Strasbourg’un radarında

08.04.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’un genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg tarafından izleniyor.

Milli yıldız Bünyamin Balcı, Strasbourg’un radarında

Süper Lig’de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor’un savunma oyuncusu Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 20 yaşındaki oyuncuyu son iki lig maçında izlemek için gözlemci gönderdi. Strasbourg kulübünün scoutları oyuncunun da temsilciliğini yapan Yiğit Oruç ile birlikte Antalyaspor’un hem MKE Ankaragücü, hem de Demir Grup Sivasspor maçlarını izleyerek 20 yaşındaki sağ bek için notlar aldı.

Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.

KAYNAK: DHA

883

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Başkan açıkladı! Transfer yasağı kalktı...Başkan açıkladı! Transfer yasağı kalktı...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün belirtileri değişti

Koronavirüsün belirtileri değişti

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

F.Bahçe rotasını Edin Dzeko'ya çevirecek

F.Bahçe rotasını Edin Dzeko'ya çevirecek

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe fırtınası

Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe fırtınası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.