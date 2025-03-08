Milli yıldız için çok konuşulacak iddia... Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana bir türlü istediği süreyi bulamayan ve kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, hem milli yıldız hem de İspanyol devinin bir başka oyuncusu Endrick için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID ONAY VERDİ

Real Madrid'in de genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak gördüğü ve bu transfere onay verdiği kaydedildi.

TRANSFER İÇİN 2 ŞART VAR

Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.