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  4. Milli yıldız için çok konuşulacak iddia... Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Milli yıldız için çok konuşulacak iddia... Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.03.2025 14:28
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak burada bir türlü istediği süreleri bulamayan milli yıldız Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

Milli yıldız için çok konuşulacak iddia... Real Madrid bile onayı verdi! İşte Arda Güler'in yeni takımı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana bir türlü istediği süreyi bulamayan ve kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, hem milli yıldız hem de İspanyol devinin bir başka oyuncusu Endrick için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID ONAY VERDİ

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Real Madrid'in de genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak gördüğü ve bu transfere onay verdiği kaydedildi.

TRANSFER İÇİN 2 ŞART VAR

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Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.

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transfer Arda Güler son dakika real madrid
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