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Milli yıldız Lille'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

14.10.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Zeki Çelik'in transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in yeni durağının Atletico Madrid olduğu iddia edildi. İspanyol devinin oyuncu ve Lille ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Milli yıldız Lille'den ayrılıyor! İşte yeni adresi
Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lille
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Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zeki Çelik'in transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devlerinin kıskacında olan Zeki Çelik'in Atletico Madrid'e transfer olduğu öne sürüldü. Daha önce milli futbolcumuzla el sıkışan İspanyol ekibinin, Lille ile de anlaşıp transferi bitirdiği ve oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Zeki Çelik Fiorentina'nın da gündeminde yer alıyordu.

ZEKİ ÇELİK'İN MENAJERİ, ATLETICO MADRID'I İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan Zeki Çelik'in menajeri Fazıl Özdemir birkaç hafta önce yaptığı açıklamada Atletico Madrid iddialarını doğrulamıştı. Özdemir, "Atletico Madrid'in Zeki Çelik'le ilgilendiği doğru, teklifler var. Değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ZEKİ ÇELİK ATLETI'DE OYNAYAN 3. TÜRK OLACAK

Zeki Çelik, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından Atletico Madrid'de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

LİLLE BONSERVİSİNE 2,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Lille 2018-2019 sezonu başında Zeki Çelik'i İstanbulspor'dan 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız ekibiyle toplam 111 maça çıkan Zeki Çelik 5 gol, 11 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid
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