Milli yıldız Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi! Arda Güler Mbappe'ye yine asist yaptı, oyunuyla maçın yıldızı oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Real Madrid, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Kazakistan ekibi Kairat/Almatı'ya konuk oldu. İspanyol devi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan rakibini 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 80 dakika sahada kalan Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Kylian Mbappe’ye asist yaparak adından söz ettirdi. İspanyol devinde forma giydiği sürelerde performansıyla dikkat çeken milli futbolcu, hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarların büyük beğenisini kazandı.

ARDA GÜLER – MBAPPE İŞ BİRLİĞİ

Son haftalarda sahaya çıktığı her maçta hücuma önemli katkılar sağlayan Arda Güler, bu kez de Mbappe’ye yaptığı şık asistle gündeme oturdu. Fransız süperstarın attığı golün hazırlayıcısı olan genç futbolcu, iyi oyununu asistle süsledi.

“GELECEĞİN EFSANE İKİLİSİ”

Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in gösterdiği özgüven ve yaratıcılıktan oldukça memnun. Mbappe ile kurduğu uyumun her geçen gün geliştiğini belirten yorumlarda, ikilinin gelecekte kulüp tarihine damga vurabilecek bir ortaklık kurabileceği vurgulandı.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER

Almaty maçı sonrası Mbappe, takım arkadaşı Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

"BİZİMLE OLMASINDAN MUTLUYUZ"

Mbappe, "Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.