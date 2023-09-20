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Milli yıldız Yusuf Yazıcı'dan resital! Maçı bitiren golde şov yaptı...

20.09.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 90+2. dakikasında attığı golle maça damgasını vurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Lille ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ile 90+2. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı attı.

Bu skorun ardından Lille, gruplara 3 puanla başladı. Ljubljana ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

YUSUF YAZICI'DAN MÜKEMMEL GOL

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Karşılaşmanın 90+2. dakikasında rakip yarı alanda topla buluşan Yusuf Yazıcı, çok şık bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Kontrolü de harika yapan Yazıcı, ayak içi plaseyle güzel bir vuruş gerçekleştirdi ve maçı 2-0'a getiren golü attı.

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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