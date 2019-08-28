SPOR

Milli yüzücü Tuğcan Kaytar'dan altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 25-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye ilk altın madalyasını Tuğcan Kaytar ile kazandı.

Milli yüzücü Tuğcan Kaytar'dan altın madalya

26 ülkeden 1200 sporcunun 11 ayrı spor dalında mücadele ettiği, Yunanistan'ın Patras şehrinde devam eden 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye ilk altın madalyasını dün yapılan paletli yüzme müsabakalarında aldı.

Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden tek federasyon olan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme A Milli Takımı'nda Tuğcan Kaytar, 200 metre su üstü finalinde 1.22 dakikalık derecesiyle altın madalyaya uzandı. Yunanistan'dan Anastasios Mylonakis ikinci olurken, İtalya'dan Davide De Ceglie üçüncü oldu.

TSSF Paletli Yüzme A Milli Takımı, üç gün süren paletli yüzme yarışlarının ilk iki gününde 1 altın 3 bronz madalyaya imza atmış oldu. Diğer iki bronz madalya ise Derin Toparlak 400 metre su üstünde ve Milli Takım 4x100 karma bayrak yarışında almıştı.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, oyunlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Tuğcan Kaytar'ı yürekten kutladığını, başarısından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tuğcan kaytar Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2. Akdeniz Plaj Oyunları

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