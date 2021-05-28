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Milliler, Altın Lig'e galibiyetle başladı

28.05.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Takımımız Çekya'yı yendi.

Milliler, Altın Lig'e galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi.

Voleybolda Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başladı. Türkiye, ilk etaptaki ilk maçında Çekya ile karşılaştı.

Başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.

Millilerde en skorer isim 25 sayıyla Adis Lagumdzija oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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