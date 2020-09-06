Milliler, Sırbistan maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci müsabakasında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Rajko Miti Stadı’nda bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma ısınma ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, son bölümde Sırbistan maçının taktiği üzerinde durdu. Çalışmayı A Millî Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
(İHA)
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