Milliler tarih yazıyor tarih! Avusturya'yı 2-1 mağlup ettik, 16 yıl sonra çeyrek finaldeyiz...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin devam eden A Milli Futbol Takımımız, son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Merih'in 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle Ay-Yıldızlılar'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından milli takımımız 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda adını son 8 takım içerisine yazdırmayı başararak tarih yazdı.

RAKİBİMİZ HOLLANDA

Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı ve Milli Takımımızın rakibi oldu.

MERİH'TEN EN ERKEN GOL

A Milli Takım formasıyla çıktığı 48 maçta 3. golünü atan Demiral, Ay-yıldızlılar'ın Avrupa Şampiyonları'ndaki en erken golünü de kaydetmiş oldu.

ARDA VE KENAN TARİHE GEÇTİ

Türkiye, Avusturya karşısında oynadığı mücadelede 1964'ten bu yana bir eleme maçında 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.

LEİPZİG STADI'NDA BÜYÜK COŞKU

Avusturya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

MONTELLA İLE 13. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 13'üncü sınavını Avusturya karşısında verdi.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Milli takım, Montella yönetiminde çıktığı 10. maçta ise Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye adını son 16 turuna yazdırdı.





