SPOR

Milliler tekvandoda 4 altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Milliler, Uluslararası Filistin Açık Turnuvası'nda 4 altın madalya kazandı.

Milliler tekvandoda 4 altın madalya kazandı

Milli tekvandocular, Uluslararası Filistin Açık Turnuvası'nda 4 kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramallah kentinde düzenlenen turnuvaya büyükler kategorisinde 9 ülkeden 104 sporcu katıldı. Türkiye, turnuvada 4 sporcuyla temsil edilirken, 4 altın madalya kazandı.

Erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 80 kiloda Yunus Sarı ile kadınlar 62 kiloda İkra Kayır, finalde rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda puan kazandı.

Öte yandan, milli takım haricinde kulüpleriyle turnuvaya katılan Türk sporculardan erkekler 74 kiloda Hüseyin Kartal altın, 54 kiloda Mehmet Oral ve kadınlar 49 kiloda Rahime Eymen Bakır bronz madalya elde etti.

Turnuva boyunca milli takım kafilesiyle yakından ilgilenen Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz milli sporculara madalyalarını da takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Filistin Açık Turnuvası Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

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