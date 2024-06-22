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  4. Millilerin grubunda işler karıştı! Gürcistan ile Çekya berabere kaldı, Ay-Yıldızlıların son 16 şansı daha da arttı

Millilerin grubunda işler karıştı! Gürcistan ile Çekya berabere kaldı, Ay-Yıldızlıların son 16 şansı daha da arttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.06.2024 17:57
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Son dakika... Ay-Yıldızlılar'ın da mücadele ettiği F Grubu ikinci maçında Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken puanlar paylaşılmış oldu. Bu sonucun ardından ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran millilerin son 16 şansı daha da artmış oldu. İşte detaylar...

Millilerin grubunda işler karıştı! Gürcistan ile Çekya berabere kaldı, Ay-Yıldızlıların son 16 şansı daha da arttı

EURO 2024'te A Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu ikinci maçında Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi.

Gürcistan penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçtiği mücadelede Çekya'nın golüne engel olamazken, Çekler 59. dakikada Schick ile golü buldu ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

ŞANSIMIZ DAHA DA ARTTI

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Bu sonucun ardından Ay-Yıldızlılar'a 3-1 mağlup olan Gürcistan puanını 1'e, Portekiz'e 2-1 mağlup olan Çekya da puanını 1'e yükseltirken, ilk maçında 3 puanı cebine koyan milli takımımızın son 16 şansı daha da artmış oldu.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMIMIZ İLE KARŞILAŞACAK

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Grubun son maçında Gürcistan Portekiz ile, Çekya ise milli takımımız ile karşılaşacak.

Euro 2024 Canlı Skor


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