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Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya

VOLEYBOL HABERLERİ  | 19.09.2019 04:02 | Son Güncelleme

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31'inci kez düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında grup aşaması, dün oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu’nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.

Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya

C Grubu’nda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu’nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.

Türkiye - İtalya karşılaşması 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00’de Fransa’nın Nantes şehrindeki Parc des Expositions Salonu’nda oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra A Grubu’nda Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan; C Grubu’nda ise Rusya, Slovenya ve Finlandiya adını son 16 turuna yazdıran diğer ülkeler oldular.

2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fransa - Finlandiya
Türkiye - İtalya
Sırbistan - Çek Cumhuriyeti veya Karadağ
Belçika - Hollanda veya Ukrayna
Rusya - Yunanistan
Slovenya - Bulgaristan
Polonya - Slovakya veya İspanya
Hollanda veya Ukrayna - Almanya

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Voleybol

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