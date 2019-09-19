Millilerin son 16 turundaki rakibi İtalya

C Grubu’nda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise A Grubu’nu 2'nci sırada tamamlayan İtalya oldu.

Türkiye - İtalya karşılaşması 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00’de Fransa’nın Nantes şehrindeki Parc des Expositions Salonu’nda oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yanı sıra A Grubu’nda Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan; C Grubu’nda ise Rusya, Slovenya ve Finlandiya adını son 16 turuna yazdıran diğer ülkeler oldular.

2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fransa - Finlandiya

Türkiye - İtalya

Sırbistan - Çek Cumhuriyeti veya Karadağ

Belçika - Hollanda veya Ukrayna

Rusya - Yunanistan

Slovenya - Bulgaristan

Polonya - Slovakya veya İspanya

Hollanda veya Ukrayna - Almanya

(İHA)

