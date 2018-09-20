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Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe macerası olay olan Milos Krasic, bir büyük şoku daha yaşadı...

Milos Krasic Fenerbahçe yaşadıklarının benzerini Lechia Gdansk’ta da yaşadı

Milos Krasic Fenerbahçe’de yaşadıklarının benzerini, Lechia Gdansk’ta da yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan ve B takımına gönderilen Sırp futbolcu, bu kez Polonya’da ama daha da kötüsünü yaşadı.

Ülkenin dördüncü liginde oynayan ve profesyonel olmayan rezerv takım ile idmanlara çıkan Krasic, son olarak oynanan ve 9-2 biten maçta iki gol kaydetti. Sözleşme gereği maaşını almaya devam eden Krasic’in, başka bir kulübe gitme durumu bulunmaması durumunda sezon sonuna kadar bu şekilde yol devam edeceği bildirildi. Bir zamanlar Rus ekibi CSKA Moskova ve İtalyan devi Juventus ile bir çok önemli başarı yakalayan ve ardından Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcunun içine düştüğü durum, dramatik bir futbolcu hikayesi olarak literatüre şimdiden geçmiş bulunuyor. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig milos krasic Lechia Gdansk

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