Milos Teodosic Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yok

2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Angola, Filipinler ve İtalya ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek Sırbistan'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Eurohoops'ta yer alan habere göre, Sırbistan’ın Belgrad’da Litvanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Milos Teodosic, sakatlığının ciddi olması sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

32 yaşındaki yıldız futbolcunun parkelere ne zaman döneceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

