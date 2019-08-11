Milos Teodosic Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yok

2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Angola, Filipinler ve İtalya ile birlikte D Grubu'nda mücadele edecek Sırbistan'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Eurohoops'ta yer alan habere göre, Sırbistan’ın Belgrad’da Litvanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Milos Teodosic, sakatlığının ciddi olması sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.
32 yaşındaki yıldız futbolcunun parkelere ne zaman döneceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
Orhan Ak protestosu sürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın
Schalke kupada ter attı
Umut Meraş sürprizi! Avrupa'ya gidiyor
F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
Olcay Şahan imzayı atıyor!
Falcao bombası patladı! Albayrak'la aynı karede
Trabzonspor'da mesai sürüyor
Uşakspor Berat'ı bitirdi
Ligin en genç takımı Bursaspor
''Fiorentina benim ikinci yuvam''
Trabzonspor’da Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu
Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum