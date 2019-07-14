Milos Teodosic'in yeni takımı Segafredo Virtus Bologna oldu

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen 32 yaşındaki Teodosic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Clippers ile 60 maça çıkan Sırp basketbolcu, 2007-11 yılları arasında Olympiakos, 2011-17 yılları arasında da CSKA Moskova takımlarında oynamıştı.
İtalyan ekibi, gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
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