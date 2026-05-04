Milot Rashica’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildi.

Beşiktaş'ta kupa mesaisi öncesi takımın önemli isimlerinden Milot Rashica'nın sakatlandığı açıklandı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Siyah-beyazlı kulüpten Rashica’nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

KUPA MESAİSİ BAŞLIYOR!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapmayla başladı. İdman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel organizasyonlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

