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Milwaukee Bucks 104 - 90 Detroit Pistons (Memphis Grizzlies 108 - 109 Los Angeles Lakers)

NBA HABERLERİ  | 24.11.2019 10:45 | Son Güncelleme

NBA'de Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti. Los Angeles Lakers ise deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108'lik skorla yendi.

Milwaukee Bucks 104 - 90 Detroit Pistons (Memphis Grizzlies 108 - 109 Los Angeles Lakers)

Detroit Pistons'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.

Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

LAKERS SERİYİ BOZMADI

Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108 mağlup eden Los Angeles Lakers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla salondan ayrıldı.

CEDİLİ CAVALIERS 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.

32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25, Colin Sexton 19 sayıyla oynadı. Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 98-100
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 115-116
Indiana Pacers-Orlando Magic: 111-106
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 116-119
New York Knicks-San Antonio Spurs: 104-111
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-86
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 108-109
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 128-120

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cedi osman cleveland cavaliers los angeles lakers milwaukee bucks NBA

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