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Milwaukee Bucks, Cleveland Caveliers'ı 114-102 yendi

NBA HABERLERİ  | 15.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 mağlup etti.

Milwaukee Bucks, Cleveland Caveliers'ı 114-102 yendi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, 15 dakika süre alan Ersan İlyasova 11 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.

Jordan Clarkson'ın 23 sayıyla takımın en skoreri olduğu Cavaliers'ta, 26 dakika süre alan Cedi Osman 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Celtics seriyi 8 maça çıkardı

Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı.

Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretirken, Jayson Tatum 22 sayıyla skora katkıda bulundu.

Kevin Huerter'ın 19 sayıyla takımının en skoreri olduğu konuk ekipte, John Collins 11 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Warriors deplasmanda kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 130-125 yendi.

Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2'lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108

Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130

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NBA milwaukee bucks Cleveland Caveliers ersan ilyasova cedi osman

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