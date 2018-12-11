SPOR

Milwaukee Bucks, Cleveland'ı 108-92 mağlup etti

NBA HABERLERİ  | 11.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki milli oyuncuyu karşı karşıya getiren mücadelede Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers'ı 108-92 mağlup etti.

Milwaukee Bucks, Cleveland'ı 108-92 mağlup etti

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 108-92 mağlup ederek sezonun 18'inci galibiyetine ulaştı.

Konferansında ikinci sıraya yükselen Bucks'ta Eric Bledsoe 20 sayı ve 12 ribaunt, Malcolm Brogdon 18 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Khris Middleton 16 sayı ve 7 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 21 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Cavaliers'ta Larry Nance Jr. 16 sayı ve 7 ribaunt, Jaron Blossomgame 11 sayı ve 10 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 8 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla maçı tamamladı.

Furkan Korkmaz'dan 18 sayı

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Philadelphia 76ers, ağırladığı Detroit Pistons'ı 116-102'lik skorla geçerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Sixers'ta Joel Embiid 24 sayı ve 8 ribaunt, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 25 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 18 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyette başrolü oynadı. Furkan Korkmaz, kaydettiği 18 sayı ile NBA'deki kariyer rekorunu kırdı.

Sezonun 12'nci mağlubiyetini alan Pistons'ta Luke Kennard 28 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Andre Drummond ise 21 sayı ve 17 ribaunt ile "double-double" yaptı.

LeBron ve Kuzma galibiyeti getirdi

Sezon başında yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Los Angeles Lakers, 17'nci galibiyetini konuk ettiği Miami Heat'i 108-105 yenerek aldı.

Batı Konferansı'nda 5'inci sırada yer alan Lakers'ta James 28 sayı, 12 asist ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 33 sayı ve 7 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 15'inci yenilgisini alan Heat'te Justise Winslow 28 sayı ve 7 ribaunt, Dwyane Wade 15 sayı ve 10 asist, Kelly Olynyk ise 15 sayı üretti.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 109-101

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 116-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 89-108

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 108-92

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 122-113

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 101-76

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-99

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-123 (Uzatmalarda)

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-108

Los Angeles Lakers-Miami Heat: 108-105

PARTNERYerli füzeye Mısır'dan talepYerli füzeye Mısır'dan talep
Ersanlı Bucsk, Raptors'ı devirdiErsanlı Bucsk, Raptors'ı devirdi
76ers'ı Butler taşıdı76ers'ı Butler taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks Cleveland Caveliers NBA ersan ilyasova cedi osman furkan korkmaz

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Dünya yıldızı G.Saray'a bedava geliyor!

Dünya yıldızı G.Saray'a bedava geliyor!

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

Abdullah Avcı: Ozan Tufan için bir tasarrufumuz yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

FETÖ'cü Enes Kanter'e sponsor şoku

Dwight Howard için olay yaratan iddia

Dwight Howard için olay yaratan iddia

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Lebron rekor kırdı, Los Angeles Lakers kazandı

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milwaukee Bucks, Cleveland'ı 108-92 mağlup etti

Ersan Cedi'yi üzdü, Furkan rekor kırdı

Toronto Raptors 99 - 104 Milwaukee Bucks

Ersanlı Bucsk, Raptors'ı devirdi

Philadelphia Detroit'i deplasmanda 117-111 mağlup etti

76ers'ı Butler taşıdı

Boston Celtics 128 - 100 New York Knicks

Celtics evinde Knicks'i yıktı

Russell Westbrook NBA tarihinin en çok triple double yapan 3. oyuncusu oldu

Westbrook tarihe geçti

Utah Jazz 139 - 105 San Antonio Spurs

Utah Jazz'dan üçlük yağmuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.