SPOR

Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi.

Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 32 sayı farkla 144-112 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sezonun 27. galibiyetini elde ederek konferansında liderliğe yükselen Bucks'ta Khris Middleton ve Malcolm Brogdon 19'ar sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla oynadı. Mücadeleye sonradan girerek 19 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Bu sezon 27. kez kaybeden Hawks'ta en skorer oyuncu, maçı 19 sayıyla tamamlayan DeAndre' Bembry oldu.

CEDİ OSMAN'IN ÇABALARI YETMEDİ

Utah Jazz ise baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, konuk olduğu Cleveland Cavaliers karşısında 117-91 kazanarak sezonun 19. galibiyetini aldı. Jazz'da Donovan Mitchell 18, Jae Crowder 16, Ricky Rubio 15 sayı, Joe Ingles 12 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Rudy Gobert ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu. Bu sezon 31. kez kaybederek Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. NBA'e 8 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93

Miami Heat-Washington Wizards: 115-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111

717

PARTNERSamsung akıllı ayakkabı işine giriyor!Samsung akıllı ayakkabı işine giriyor!
Djokovic yarı finalde elendiDjokovic yarı finalde elendi
Avrupa'da 'Ayın Atleti' ödülüne aday Avrupa'da 'Ayın Atleti' ödülüne aday
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks ersan ilyasova NBA Atlanta Hawks

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

Transfer bombası patladı! Resmi imza...

Transfer bombası patladı! Resmi imza...

Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Efsane jokey 'şampiyonu' özlüyor

Efsane jokey 'şampiyonu' özlüyor

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Jokeylerden tarihi karar

Jokeylerden tarihi karar

Khabib'den kadınlara olay sözler!

Khabib'den kadınlara olay sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milwaukee Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

Bucks Ersan İlyasova ile kazandı

Novak Djokovic yarı finalde elendi

Djokovic yarı finalde elendi

Yasemin Can, Avrupa'da 'Ayın Atleti' ödülüne aday

Avrupa'da 'Ayın Atleti' ödülüne aday

Caroline Wozniacki'den erken veda

Wozniacki'den erken veda

Andy Murray galibiyetle döndü

Murray galibiyetle döndü

2018 yılında spor dünyasında yaşanan olaylar

Sporda 2018 yılı böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.