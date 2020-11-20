SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

NBA HABERLERİ  | 20.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı serbest bıraktığını açıkladı.

Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı

NBA'de adı Sacramento Kings'ten Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic ile takasta anılan milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın durumu belli oldu. Milwaukee Bucks, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Ersan'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon 63 maçta 6.6 sayı, 4.8 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Milli basketbolcu, Bucks formasını bugüne kadar 583 karşılaşmada terletirken, 9.8 sayı ve 5.7 ribaunda ortalamasıyla oynadı.

A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdiA Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

Ersan İlyasova, NBA'de Milwaukee Bucks dışında Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks formaları giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Transfer resmen açıklandıTransfer resmen açıklandı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı
Avcı Beşiktaş'a ihtarname yolladı
Dünya devi için Çağlar Söyüncü iddiası
Dünya devi için Çağlar Söyüncü iddiası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'yı serbest bıraktı
Milwaukee Ersan'ı serbest bıraktı
Klay Thompson sezonu kapadı
Klay Thompson sezonu kapadı
Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti
Transfer resmen açıklandı
Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu
Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu
Boston Celtics'in efsane isimlerinden Tom Heinsohn hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti!
NBA'de sezon 22 Aralık'ta başlıyor
NBA başlıyor! İşte o tarih...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.