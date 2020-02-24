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Milwaukee Bucks, NBA'de play-offlara ulaşan en erken takım oldu

NBA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

NBA'de Chicago Bulls'u 126-117 yenen Milwaukee Bucks, organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu.

Milwaukee Bucks, NBA'de play-offlara ulaşan en erken takım oldu

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

LAKERS SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sahasında Boston Celtics'i 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı. Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı. Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116
Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 131-103
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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