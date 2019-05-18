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Milwaukee Bucks, NBA Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti

NBA HABERLERİ  | 18.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Ersan İlyasova'nın 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik katkı yaptığı Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'ı 125-103 yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 2-0 üstünlük sağladı.

Milwaukee Bucks, NBA Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Toronto Raptors'ı 125-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-0 öne geçti. Normal sezonun lideri Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisi ikinci maçında Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup etti.

Ev sahibi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist performansıyla takımının ikinci en skorer ismi olurken, Nikola Mirotic 15, Malcolm Brogdon 14 sayılık katkıda bulundu. Raptors'ta Kawhi Leonard'ın 31 sayı, 8 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 15 sayı, 4 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Serinin 3. karşılaşması Raptors'ın sahasında oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ersan ilyasova NBA milwaukee bucks toronto raptors

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