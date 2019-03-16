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Milwaukee'nin galibiyetine Ersan'dan 15 sayıyla katkı

NBA HABERLERİ  | 16.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 15 sayısının yardımıyla deplasmanda Miami Heat'i 15 sayı farkla yendi.

Milwaukee'nin galibiyetine Ersan'dan 15 sayıyla katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk olduğu Miami Heat'i 113-98 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'a kalmayı önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 113-98 yenerek sezonun 52. galibiyetine imza attı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaunt ve 9 asist, Khris Middleton 21 sayı ve 8 asist, Eric Bledsoe 17 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 36. kez kaybeden Doğu Konferansı 8'incisi Heat'te Justise Winslow 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Hassan Whiteside ise 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

HARDEN TRİPLE DOUBLE'I KAÇIRDI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Phoenix Suns'ı 108-102'lik skorla geçti. Sezonun 43. galibiyetine uzanan Rockets'ta Harden 41 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Eric Gordon 19, Danuel House da 18 sayıyla skora destek verdi. Sezonun 54. mağlubiyetini alan Suns'ta Devin Booker 29 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Kelly Oubre 22 sayı, Deandre Ayton 17 sayı ve 14 ribaunt kaydetti. NBA'de yarın 8 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 111-97

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-114

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 110-116

Houston Rockets-Phoenix Suns: 108-102

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 98-113

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 110-122

San Antonio Spurs-New York Knicks: 109-83

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 128-121

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Anahtar Kelimeler:
milwaukee bucks ersan ilyasova miami heat NBA

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