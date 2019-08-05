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Milyoner fenomen Youtube'tan kazandığı parayla lüks villa satın aldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Youtube videoları sayesinde milyonerler arasına ismini yazdıran fenomen Saffron Barker, bu kez satın aldığı lüks villa ile gündeme geldi.

İngiltere'de yayınlanacak olan 2019 Strictly Come Dancing yarışmasına katılacak olan dördüncü ünlü seçilen 19 yaşındaki Youtuber Saffron Barker, yarışma öncesi ailesi ile yaşadığı rüya gibi eviyle yeniden gündeme geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Saffron, 1 milyon poundluk serveti olduğunu açıkladıktan sonra evi satın aldı.

Genç YouTuber, bu servetin tamamını YouTube sayesinde elde etti.

1 milyonu aşkın takipçisi olan Saffron'ın evi, peluş mobilyalar, muhteşem bir giyinme odası ve benzersiz tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Gösterişli sosyal medya kariyerine rağmen, ailesine vakit ayırmaktan asla vazgeçmeyen Saffron, makyaj, meydan okuma ve şaka videolarından yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.


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Saffron Barker youtuber fenomen

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