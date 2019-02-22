'Milyoner koca nasıl bulunur' dersleri veriyor

"School of Affluence" (Servet Okulu) kurarark kadınlara şıklık ve sosyetik yaşam üzerine eğitimler veren Anna Bey, YouTube kanalında da bir milyoneri etkilemenin yollarını anlatıyor.
Bey, açtığı okul ve yaptığı işle bugüne kadar defalarca dünya basınında geniş yer buldu.
Kocaeli'de bulundu! Ekipler alarma geçildi
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü
Bir kez daha oldu! 'Ağabeyim birebir şahit oldu, yaklaşamadı'
Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Okuyucu Yorumları 1 yorum