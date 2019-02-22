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'Milyoner koca nasıl bulunur' dersleri veriyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

Genç kadın önce sosyeteye girebilmek için estetik yaptırdı sonra Servet Okulu'nu kurdu yetmedi şimdi de 'Milyoner koca nasıl bulunur' dersleri veriyor!

"School of Affluence" (Servet Okulu) kurarark kadınlara şıklık ve sosyetik yaşam üzerine eğitimler veren Anna Bey, YouTube kanalında da bir milyoneri etkilemenin yollarını anlatıyor.

Bey, açtığı okul ve yaptığı işle bugüne kadar defalarca dünya basınında geniş yer buldu.

Servet Okulu kurucusu dünya basınında

Londra'da yaşayan 32 yaşındaki blogger Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı ve zengin eş bulma konusunda verdiği tavsiyeleri gelire çevirmek amacıyla "School of Affluence" (Servet Okulu’nu) kurdu ve eğitmenlik yapmaya başladı.
Yüksek sosyetede kabul edilmek için değişmek zorunda kaldığını söyleyen Bey, bu uğurda estetik operasyonlar yaptırdığını da açıklamaktan kaçınmadı.
"Erkekler kadınları bir seks objesi olarak gördüğü sürece, kadınların da erkekleri 'cüzdan'dan ibaret görmesi normal" şeklindeki tartışmalı sözleriyle dikkat çeken Bey, verdiği röportajlarda lüks yaşama bir kez alışıldığında geri dönmenin zor olduğunu belirtti.
YouTube kanalından da eğitimler veren Anna Bey, milyoner bir koca bulmak için yapılmaması gereken 5 hatayı da sıraladı:
1- Ne iş yaptığını sormayın
2- Zengini etkilemeye çalışmayın
3- Servetiyle ilgili soru sormayın
4- Paranız hakkında konuşmayın
5- “Tanıştığıma memnun oldum” demeyin
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Anahtar Kelimeler:
Servet Okulu Anna Bey

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizde şeyma subaşı var. kimsenin anlatmasına ihtiyacımız yok
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