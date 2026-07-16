YÖK depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.
Kurul, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.
Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.
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