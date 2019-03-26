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Milyonların kullandığı Gmail uygulaması için uyarı geldi! Son gün: 2 Nisan

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Sanal ortamın en yaygın olarak kullanılan e-posta servisi Gmail'e erişimi keyifli hale getiren Gmail Inbox'ın fişi çekiliyor. Peki Nisan ayından itibaren erişimin mümkün olmayacağı uygulama kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak.

Son gün 2 Nisan

Uygulamaya erişmeye çalışan kullanıcıların bir kısmına '15 gününüz kaldı' uyarısı gelse de, Google 2 Nisan'da uygulamanın fişini çekecek.
2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu.
Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.
Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak
İşte Google’ın dijital mezarlığa terk ettiği ürünler...
Goo.gl: Link kısaltma uygulaması 2009’da kurulmuş, geçtiğimiz yıl kapanmıştı.
Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)
2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.
Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak.
2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.
2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.
Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.
Şirketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.
Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)
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mail Teknoloji

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