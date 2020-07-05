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Mimarlık öğrencilerine ödül

İZMİR HABERLERİ  | 05.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışmasında, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez liderliğindeki mimarlık öğrencilerden oluşan ekip, ödül kazandı.Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışmasında, kentin önemli ticaret merkezi niteliğine sahip yaya ve taşıt dolaşımının yoğun olduğu arterler, verilen ihtiyaç programı doğrultusunda yeniden tasarlandı.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışmasında, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez liderliğindeki mimarlık öğrencilerden oluşan ekip, ödül kazandı.
Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışmasında, kentin önemli ticaret merkezi niteliğine sahip yaya ve taşıt dolaşımının yoğun olduğu arterler, verilen ihtiyaç programı doğrultusunda yeniden tasarlandı. Yarışmaya bireysel ya da ekipler olarak birçok katılım gerçekleşti. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez’in ekip başı olduğu, öğrenciler Berca Kavani, Betül Aybüke Meral, Gülseren Elif Köseoğlu ve Miray Melisa Yörük’ün yer aldığı tasarım ekibi, mansiyon ödülüne layık görüldü.
Alanın kentli için önemli bir sosyalleşme alanı ve uğrak noktası olduğunu ifade eden Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez, “Kullanıcı kimliğini Uşak halkının tamamını kapsayacak biçimde; öğrenciler, sanatçılar, yerel halk ve ticari alanları kullanmaya gelen kişiler olarak şekillendirdik. Bunun için farklı sokaklarda çeşitli tasarım donatıları kullanıldı ve hepsi için tekrar kullanılabilir, değiştirilebilir bir tasarım yaklaşımı benimsendi” dedi.

Dönüştürülebilir tasarım
Yarışma alanının, kentte kamusal deneyimlere olanak sağlayan dinamik ve erişilebilir, meydanları birbirlerine bağlaması ve aralarında geçiş mekanı rolünü üstlenmesinin hedeflendiğini belirten Duhan Ölmez, “Kent içinde ulaşımda yoğun olarak yer alan bisikletliler için kentin önemli noktaları ile toplu taşıma hatlarını birbirine bağlayan bir bisiklet rotası oluşturularak tasarıma dahil edildi. Sokaklar içerisinde oluşturulan ve niş olarak tanımlanan tasarlanmış yeni meydanlar, strüktürler ve onları destekleyici mekansal farklılıklar, yeni işlevler ile farklı aktiviteleri birbirine bağlarken aynı zamanda kent belleğine katkıda bulunarak kamusal kullanımı destekleyici nitelikte bir tasarım ortaya çıktı” diyerek proje hakkında bilgiler verdi.
Duhan Ölmez, “Çeşitli şekillerde amfi, etkinlik, sergi, sanat, geçiş, toplanma, satış, hafıza, forum, kent meclisi, stant ve seyir alanları olarak kullanılabilen bu sistem, üzerine asılabilen farklı yüzeyler sayesinde fonksiyonunu mekansal olarak tamamlamakta. Yüzeyler, kentlinin isteklerini asabilecekleri, çalışmalarını sergileyebilecekleri, kente dair bilgi alabilecekleri ve benzeri birçok amaca hizmet edebilecek elemanlar olarak da kullanılabilmekte” diyerek projelerinin, alan özelinde ve kentin farklı noktalarında sosyal, kültürel, ticari, kamusal kullanımlarda mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandığını söyledi.

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