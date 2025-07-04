Mimikri nedir? Mimikri çeşitleri ve örnekleri

2025 AYT soruları arasında yer alan biyoloji sorusuyla beraber mimikri kavramı, internette en çok aratılan terimlerden biri haline gelmiştir.

Doğal yaşam, hayatta kalma savaşı veren her canlıya kendine özel yetenekler kazandırmıştır. Bunlar arasında öne çıkan mimikri, hayvanlar ve bitkiler arasında görülen bir tür kamuflaj veya taklit etme davranışıdır. Bu kapsamda mimikri kavramının ne olduğu daha detaylı incelenmelidir.

Mimikri nedir?

Mimikri, herhangi bir canlı türünün avcılarından kaçması, çiftleşmesi ve soyunu devam ettirebilmesi açısından farklı bir türü taklit etmesi olayıdır. Bu taklit canlıların gösterdiği davranışlarında görülebileceği gibi sesi, kokusu ve görünüşlerinde de meydana gelebilir.

Mimikri konusu ekoloji ve genetik biliminde çalışmalar yapan evrimsel biyologlar için daima ilgi çekici ve önemli olmuştur. Canlı türlerinin hayatta kalmak için bu ve benzeri karmaşık süreçler yaşaması türlerin evrimi, doğal seçilim baskısı ve genetikle ilgili önemli bilgiler sunar.

Mimikri olgusu hem hayvanlar hem de bitkiler arasında görülmektedir. Taklit edilen canlı “model”, taklit eden tür ise “mimik” olarak adlandırılır. Bu taklit sonucunda canlı görüntüsüyle beraber sesi, kokusu ya da davranış şekilleri diğer canlıya benzer.

Doğada mimikri çeşitleri de birbirinden farklı olarak görülebilir. Bazı mimikri örnekleri ise şu şekildedir: