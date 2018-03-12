Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetti. Jette Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı vardı. Aralarında Yıldız Tilbe, Şeyma Subaşı Buse Terim ve Ömür Gedik'in de bulunduğu sanat ve sosyete camiasının tanınan isimleri Mina Başaran ve arkadaşlarına böyle veda etti...

ÖMÜR GEDİK SOSYAL MEDYADAKİ BAZI YORUMLARA KIZDI

Ne Mina Başaran'ı ne de uçaktaki arkadaşlarını, pilot ve mürettebatı tanıyorum. Ama haklarında yazılan yorumlar tahammül edilecek gibi değil. 11 can gitmiş, nedir bu zengin düşmanlığı... İnsanımız ne ara bu kadar kötücül oldu...



İDİL FIRAT

MERT VİDİNLİ

MERT DAVRAN

BEGÜM ÖZER



BUSE TERİM

GÜLER ÇETİNGÖZ

YOLANTHE CABAU

ŞEYMA SUBAŞI

YILDIZ TİLBE

ÖMÜR GEDİK