MAGAZİN

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Aralarında Yıldız Tilbe, Buse Terim ve Ömür Gedik'in de bulunduğu sanat ve sosyete camiasının tanınan isimleri Mina Başaran ve arkadaşlarına böyle veda etti...

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetti. Jette Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı vardı. Aralarında Yıldız Tilbe, Şeyma Subaşı Buse Terim ve Ömür Gedik'in de bulunduğu sanat ve sosyete camiasının tanınan isimleri Mina Başaran ve arkadaşlarına böyle veda etti...

REFDC

ÖMÜR GEDİK SOSYAL MEDYADAKİ BAZI YORUMLARA KIZDI

Ne Mina Başaran'ı ne de uçaktaki arkadaşlarını, pilot ve mürettebatı tanıyorum. Ama haklarında yazılan yorumlar tahammül edilecek gibi değil. 11 can gitmiş, nedir bu zengin düşmanlığı... İnsanımız ne ara bu kadar kötücül oldu...

--10992013
İDİL FIRAT

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MERT VİDİNLİ

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MERT DAVRAN

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BEGÜM ÖZER

--10992021
BUSE TERİM

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GÜLER ÇETİNGÖZ

--10992025

YOLANTHE CABAU

--10992027

ŞEYMA SUBAŞI

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YILDIZ TİLBE

--10992031

ÖMÜR GEDİK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yapılan yorumlar çok çirkin tabi ki ama zenginle fakir arasında bu kadar uçurum olursa zengin düşmanlığı da olur maalesef. allah hepsine rahmet eylesin. mekanları cennet olsun.
hepsine Allah rahmet etsin. yakınlarına sabırlar versin. zengin düşmanlığı değil konu. konu gelir dağılımındaki eşitsizlik. ülke savaşta millet bi lokma ekmeğe muhtaç bu insanlar ülkede yer yokmuş gibi özel jet ile bekarlığa veda partisi içğn bil em nereye eğlenmeye gidiyor. toplumun tepkisi buna kimsenin parasına değil.
Para şan şöhret hepsi yalan tek gerçek var bu dünyada oda toprak olmak.. Allah rahmet eylesin ailelerine sabır versin.
ER YADA GEÇ HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK
zengin istiyor ki hiç ölmesin, yerine fakirler ölsün, ahmaklar Allah' kanununa niye karşı geliniyor ki, fakir niye sevinsin ki tanımadığı birinin ölümüne, şu haberde dahi hemen zengin, fakir ayrımı yapıyor zengin ve ünlüler. Ben üzüntüyü ağlamayı acıyı, soğuktan ölen kırk günlük bebeklere, annesinin sütü yetmediği için kimselerden birşey istemeyen ve açlıktan ölen çocuklar için kullanmayı tercih ederim.
üç günlük dünya icin 5 kuruş harcamaya değmez..
Türkiye büyük sorunlar yaşıyor,şehitler veriyor.her kes yaşamına ve söylediklerine dikkat edecek.zengin düşmanlığı yok,görgü yoksunluğu var.aradaki büyük fark bu.hepsi nur içinde yatsın. her kes yaşamına dikkat etsin. bir tarafta sıvasız,eşyasız yoksul şehit evleri,diğer yanda görgü yoksunu varsıl yaşamı.halk yinede yurdunu seviyor
Allah rahmet eylesin üzücü bir durum insan, evladını, arkadaşını, kardeşini, daha dün yanında olan insanı toprağa veriyor, geride kalanlara Allah sabır versin. Çok başarılı bir bayan pilotumuz da var ölenler arasında, maaşıyla para kazanan mürettebat da... Sadece Mina ölmedi yani.. Lütfen çok zenginler diye 5 gün haberini yapmayın. Bu ülkede benim mehmetim de ölüyor hani haberlere 1 günlük konu olan ??
Zenginler de ölür..
dünyalar senin olsa ne olur bir anda ölüm geliyor rabbim imanla ölmeyi nasip etsin tüm cümlealemi
Kin ve nefret düşmanlığı yayan ne kadar tarikat, cemaat ,sözde din adamı,belli bir siyası çevre ne yazık ki toplumun kimyasını bozdu.Bunlar kendileri yaşamasını bilmez yaşayanları çekemez insanlıklarını yitirmiş bir kitle .İyi tanıyın onları .
Walla bende ne Ömür Gedik'i ne de vefat edenleri tanımam ama aynı fikirdeyim...Nedir bu zengin düşmanlığı? Acının zengini fakiri mi olur? Herkesin acısı kendine, bu denli kin, nefret içeren sözler bırakın müslümanı, yahudisi, hristiyanı insana yakışmaz! Düğüne giden otobüs devrilse 11 can gitse de aynı, jet düşse de...Yazık 11 gencecik insan artık hayatta değil. Bir olsa bile acısı tarifsizken 11 gencecik insan... Allah ailelerine sabır, güç versin. Çok acı...
ALLAH hepsine rahmet eylesin
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