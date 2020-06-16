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MINDtheGaps “Bize Hikayenizi Anlatın Yarışması" başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) ortağı olduğu uluslararası MINDtheGaps projesi kapsamında, 15-18 yaş arasındaki gençlere yönelik “Bize Hikâyenizi Anlatın” isimli yarışma başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, neredeyse her ülkede sıkı tedbirler uygulandı.

MINDtheGaps “Bize Hikayenizi Anlatın Yarışması" başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) ortağı olduğu uluslararası MINDtheGaps projesi kapsamında, 15-18 yaş arasındaki gençlere yönelik “Bize Hikâyenizi Anlatın” isimli yarışma başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, neredeyse her ülkede sıkı tedbirler uygulandı. Türkiye’de "Hayat Eve Sığar" sloganıyla uygulanan bu kısıtlama döneminde, dijital teknolojiler aracılığıyla yetişkinler iş ve sosyal hayatlarını sürdürmeye çalışırken, gençler ve çocuklar da okullarından ve dışarıdaki sosyal hayatlarından uzak kaldıkları bir sürece adapte olmak durumunda kaldı.
Bu bağlamda medya okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik hazırlanan MINDtheGaps Projesi, ANP (Ulusal Öğretmenler Birliği, Portekiz) ile birlikte “Bize Hikâyenizi Anlatın Yarışması"nı tasarladı. Yarışma, “Hayat Eve Sığar” döneminde dijital teknolojinin kullanımı hakkında hikayelerini dünyaya anlatmak isteyen 15-18 yaşındaki öğrencileri arıyor.
Belirlenen kurallar çerçevesinde, gençlerin bilgi ve iş birliği düzeylerini artırarak problem çözme becerisi kazanma; medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme becerilerini geliştirme konularında proje hedeflerini yansıtacak en orijinal videoyu ödüllendirecek olan yarışmaya katılmak için 15-18 yaş arasında olmak ve MINDtheGaps projesinin uygulandığı ülkelerden Portekiz, Bulgaristan veya Türkiye’de ikamet etmek gerekiyor.
Videolarda, Hayat Eve Sığar döneminde dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yaşanan deneyim, çevrimiçi eğitim ve yaşamın olumlu ve olumsuz yönleri ayrıca salgın sürecindeki sağlık durumu ile haklara da yer verilebilecek.
Başvuruları 15 Haziran-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında açık olacak yarışma ile ilgili Türkçe detaylı bilgilere ve katılım koşullarına "www.oka.org.tr" web sitesinden ve OKA sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

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