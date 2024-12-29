Mine Tugay, Can Borcu'nun Emel'i olarak döndü! Yaşı merak edildi... Sırrı yoğurt kürü

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete gibi isimlerin başrolünde olduğu Can Borcu dizisinde "Emel" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

28 Temmuz 1978 doğumlu olan Mine Tugay'ın yaşı kadar görünümü de gündeme geliyor. Mine Tugay son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Estetikli haliyle sık sık gündeme gelen Tugay son olarak "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım ve bu dolgu dondu. Çözüm için birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerraha inandım ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşadım" demişti.

Sosyal medyada sık sık pozlarını paylaşan Mine Tugay'ın son pozlarına da "Yıllara meydan okuyorsun" yorumları yağdı.

YOĞURT KÜRÜ SIRRI

Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay güzellik sırrını açıklamıştı. Tugay ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor.