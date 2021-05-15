Mine Tugay’dan çok konuşulan fotoğraf

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan son paylaştığı fotoğrafla konuşuldu. Oyuncu, kendisini iyi hissettiren sırını açıkladı.

Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mine Tugay, son karesiyle konuşuldu.

Güneş gözlüğü ve kırmızı rujuyla dikkat çeken oyuncu, "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" diye yazdı. Tugay'a kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı. Oyuncuya, takipçileri, "Fiziğin her zaman ki gibi harika" ve "Muhteşem kadınsın" gibi yorumlarda bulundu.

