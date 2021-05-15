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Mine Tugay’dan çok konuşulan fotoğraf

15.05.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Mine Tugay, rol aldığı projeler kadar Instagram hesabından da yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Mine Tugay’dan çok konuşulan fotoğraf

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan son paylaştığı fotoğrafla konuşuldu. Oyuncu, kendisini iyi hissettiren sırını açıkladı.

Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mine Tugay, son karesiyle konuşuldu.

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Güneş gözlüğü ve kırmızı rujuyla dikkat çeken oyuncu, "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" diye yazdı. Tugay'a kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı. Oyuncuya, takipçileri, "Fiziğin her zaman ki gibi harika" ve "Muhteşem kadınsın" gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Instagram
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