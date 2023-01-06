Mine Tugay'dan estetik açıklaması geldi! Yalı Çapkını'ndaki son hali olay olmuştu

Güzelliği ve oyunculuğu ile her zaman adından söz ettiren Mine Tugay, Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’na konuk oyuncu olarak katıldı. Fragmanı izleyenlerin Tugay’ın son haline çok şaşırdı. Sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına Mine Tugay yanıt verdi.

"12 YILDIR SAĞLIK PROBLEMİ YAŞIYORUM"

Mine Tugay yaptığı açıklamada, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim malesef.

İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı.

Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım.

Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler.

Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü.

Neyse akşama bomba gibi bir bölüm var izleyin derim." dedi.



